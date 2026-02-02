Методи Байкушев бе подкрепено с 31 гласа "за“.
Програмата определя ключовите приоритети за придобиване на имоти, управление на общинската собственост и реализиране на прогнозни приходи от нея. В нея е предвидено и разширяване на съществуващи обекти, включително Новите гробища, за да се осигури пространство и дългосрочна устойчивост. За 2026 г. се очаква общината да реализира приходи в размер на над 4,95 милиона лева.
Сред конкретните мерки е придобиването на имота, върху който е изградена сградата на ПГТЛП "Гоце Делчев“ и двете сгради държавна собственост, в които се помещава общинската гимназия. Това ще позволи на Община Благоевград да обнови двора и спортната площадка на училището, осигурявайки по-добри условия за спорт и отдих на учениците. Придобиването на имотите ще отвори и възможности за кандидатстване по програми за реновиране на прилежащите терени, създавайки благоприятна среда за обучение и гарантирайки нормални условия за провеждане на учебния процес. Процедурата за безвъзмездно придобиване от държавата ще се стартира през 2026 г., а за частния имот вече е постигнато споразумение с неговия собственик за покупка по пазарна оценка.
Програмата предвижда и разширяване на гробищния парк на Новите гробища поради намаляващия брой свободни места. Липсата на общински имоти налага придобиване на частни имоти в непосредствена близост, които са със статут на гробищен парк според Общия устройствен план.
В Годишната програма са определени обектите с първостепенно значение за развитието на Благоевград. За тях е предвидено изграждане на необходимата техническа инфраструктура, която ще осигури удобен транспортен достъп и нормалното функциониране на обектите. За реализацията на тази инфраструктура ще е необходимо отчуждаване на частни имоти, които са включени в програмата и ще бъдат придобити съобразно наличния финансов ресурс и след мотивирани предложения до Общинския съвет. По този начин се гарантира, че строителството на важните за града обекти ще се осъществи ефективно, прозрачно и в полза за жителите.
2 532 000 евро или 4 952 162 лв. са прогнозните приходи от управление и разпореждане с общинската собственост за 2026 г., сочи анализът на финансовата рамка на програмата. От тях 1 355 000 евро (2 650 150 лв.) се очаква да бъдат реализирани от наеми на общински имоти и земи, а 177 000 евро (2 302 012 лв.) от продажба и други разпоредителни сделки.
Тези средства ще позволят на общината да поддържа и развива своята собственост, да финансира придобивания на нови имоти и да осигури устойчиво управление в интерес на гражданите.
Прилагането на Годишната програма за 2026 г. ще позволи на Община Благоевград да управлява общинската собственост ефективно и прозрачно, да подобри градската среда и инфраструктурата и да създаде условия за по-добър живот на жителите, като рационално използва имотите и Общинския поземлен фонд, редовно събира приходите и поддържа обектите в добро състояние.
