ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Президентът Радев ще удостои с почетни плакети националния отбор на България по волейбол
На 1 октомври, сряда, от 11.00 часа на церемония в Гербовата зала на "Дондуков“ 2 президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол.
Церемонията е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на Световното първенство във Филипините.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 63
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: