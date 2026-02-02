ЗАРЕЖДАНЕ...
През февруари календарът със събития на Благоевград е наситен с богата и разнообразна културна програма
©
Жителите и гостите на града ще могат да се насладят на театрални постановки, концерти, изложби, литературни събития, детски инициативи, спортни прояви и чествания на значими исторически дати.
На сцената на ДТ "Н. Вапцаров“ ще бъдат представени редица театрални заглавия, а Кукленият театър и РБ "Димитър Талев“ са подготвили богата програма за деца и ученици.
През февруари с официални чествания ще бъдат отбелязани и годишнините от рождението на Гоце Делчев, Първото освобождение на Горна Джумая и от гибелта на Васил Левски.
Месецът включва още спортни събития, зимен празник и завършва с фолклорния спектакъл "От Добруджа до Пирин“ и фестивала на мюзикъла и оперетата "Бродуей в Благоевград“.
Още от категорията
/
ЮЗУ "Неофит Рилски" и НС на ТПК отбелязват на 5 февруари Международната година на кооперациите
19:39
Приеха Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Благоевград
08:53
Иван Брегов: Антикорупция няма. Всеки път, когато влезете в занемарена болница, детска градина или училище се досещате
31.01
Кметът Методи Байкушев в качеството си на част от ръководството на ПП: Асен Василев не управлява еднолично ПП
31.01
Общински съвет – Благоевград прие предложението на кмета Методи Байкушев за одобряване на ПУП за площад "Македония"
30.01
Приемателна комисия издаде Акт 16 за второ основно училище в Благоевград! Учениците се връщат още в началото на втория срок
30.01
Община Благоевград е първенец в региона по договорени средства през програмен период 2021-2027 година
30.01
Каламарис: Освен партията на президента Радев, която със сигурност ще влезе, има надежда и Антикорупционният блок да влезе в парламента
29.01
Кметът Методи Байкушев посрещна в кабинета си първото бебе, родено в Благоевград през 2026 година
27.01
С една седмица се удължава срокът за кандидатстване по процедурата за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи в Благоевград
27.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Динко Стоев е новият носител на наградата "Майстора"
18:03 / 01.02.2026
Заради снеговалежа: Ограничения по ключови пътища в Благоевградск...
15:42 / 01.02.2026
Снегът ограничи движението през прохода "Предел"
13:10 / 01.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.