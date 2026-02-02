През февруари календарът със събития на Благоевград е наситен с богата и разнообразна културна програма, насочена към публика от всички възрасти.Жителите и гостите на града ще могат да се насладят на театрални постановки, концерти, изложби, литературни събития, детски инициативи, спортни прояви и чествания на значими исторически дати.На сцената на ДТ "Н. Вапцаров“ ще бъдат представени редица театрални заглавия, а Кукленият театър и РБ "Димитър Талев“ са подготвили богата програма за деца и ученици.През февруари с официални чествания ще бъдат отбелязани и годишнините от рождението на Гоце Делчев, Първото освобождение на Горна Джумая и от гибелта на Васил Левски.Месецът включва още спортни събития, зимен празник и завършва с фолклорния спектакъл "От Добруджа до Пирин“ и фестивала на мюзикъла и оперетата "Бродуей в Благоевград“.