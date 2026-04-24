Община Разлог ще бъде домакин на нова сесия от инициативата "Училище за родители" на 5 май. Предстоящата среща е посветена на превенцията на заразните заболявания и значението на имунизациите. Събитието се организира съвместно от Общината, МБАЛ ‚Д-р Асен Велев‘ и РЗИ – Благоевград.

Лекцията ще бъде водена от д-р Татяна Джупанова – епидемиолог към Регионалната здравна инспекция в Благоевград, която ще представи актуална информация за начините на разпространение на инфекциозните заболявания, възможностите за предпазване и значението на ваксинацията.

По време на срещата ще бъдат разгледани ключови въпроси като намаляване на риска от заразяване и усложнения, ролята на имунизациите за общественото здраве, както и начините за преодоляване на страховете и митовете, свързани с ваксините. Специален акцент ще бъде поставен върху борбата с дезинформацията и необходимостта от достъп до достоверни източници на информация.

Организаторите подчертават, че информираността по темата е от съществено значение, тъй като решенията, свързани със здравето, имат отражение не само върху отделния човек, но и върху цялото общество.

Събитието ще се проведе на 5 май 2026 г. от 14:00 часа в залата на Общински съвет – Разлог. Желаещите да се включат могат да заявят участие на телефон 0893 541 063 или на регистратурата на болницата.