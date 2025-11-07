Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Пресиян Кузов е победител в борсата за режисьори в рамките на IV-тия Балканския театрален фестивал
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:45Коментари (0)74
©
За четвърто поредно издание на Балканския театрален фестивал се проведе Борса за млади режисьори, която е част от паралелната програма на събитието.

Избраните участници представиха пред жури свои проекти за бъдещ спектакъл чрез четене на маса - на откъс от драматургичен текст и изложение на режисьорска концепция.

Тази година журито бе в състав: проф. Пламен Марков (режисьор), д-р Ина Божидарова (театровед) и Маргарита Мачева – режисьор и директор на ДТ "Никола Вапцаров“ – Благоевград.

Първият представен проект бе със заглавие "POLAROID“ от американския драматург Наоми Иизука, която прави съвременна адаптация на "Метаморфози“ от Овидий. Режисьорката Карина-Велислава Сомноева избира текста, за да изгради мост между вечните митове и младата публика, представяйки персонажите като архетипи на съвременните млади хора.

В концепцията ѝ се открояват темите за пороците на човека, загубата на вяра в божественото и въпросът защо младите, в стремежа си към свобода, често се превръщат в заложници на собствените си слабости. Сред героите са митологични фигури като Ехо, Нарцис, Орфей и Евридика, чиято символика изгражда различни човешки пороци. Дионис е централният персонаж, чрез когото се изследва деструкцията на младия човек.

Сценографската идея включва реалистична индустриална среда – изоставена сграда, в която олтарът на Дионис, изграден от полароидни снимки, се превръща в метафора за ефимерността на човешкото съществуване.

Вторият проект бе представен от Пресиян Кузов, който работи върху пиесата "Големият брилянтен валс“ на словенския драматург Драго Янчар. Действието се развива в психиатрична клиника, която постепенно се разкрива като прикритие за лагер, където властта изпраща неудобните за нея хора. Главният герой Симон е насилствено затворен там, но прави опит да се противопостави на системата – неговият бунт не е само личен, а се превръща в символ на съпротивата и желанието за човечност.

Темата на спектакъла е свързана с обезчовечаването и насилствената промяна на човека – стремежът да се подчинят другите на един-единствен модел на мислене.

Сценичната среда е замислена като метална лагерна конструкция – студена и стерилна, на чийто фон болничната стая ще контрастира със своята топлота и човешко присъствие, която е единствената искрица надежда в тази система на бездушие.

Третият проект е базиран върху авторския текст "Зайче“ на Мария Страшилова, създаден в съавторство с Татяна Йолинска, която участва в четенето и като актриса. Пиесата е вдъхновена от 15 реални интервюта с жени, преживели домашно насилие. Въпреки документалната основа, текстът има художествен характер и изгражда обобщен образ на жената-жертва чрез персонажа на Мария. Сюжетът представя среща на шест жени в група за взаимопомощ, всяка със своя история, която отключва спомени у Мария. Тя постепенно осъзнава, че и нейната връзка е белязана от насилие. Режисьорката акцентира върху емоционалното въздействие и фрагментарната структура на спектакъла – с редуване на реалност и спомени, визуално представени чрез врати, през които героинята преминава между минало и настояще.

В процеса на работа е предвиден уъркшоп, който да позволи на актьорите да доразвият текста, така че спектакълът да се изгради като жив, автентичен процес.

След обсъждане журито определи за победител Пресиян Кузов, чиято идея ще бъде реализирана на сцената на Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград.

Представените проекти впечатлиха журито със зрелостта на идеите и социалната ангажираност, които показват, че младите режисьори търсят смислен и актуален театрален език.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
10:35 / 05.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
10:35 / 05.11.2025
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
13:17 / 05.11.2025
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
17:43 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
Актуални теми
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Катастрофа с мигранти след гонка в Бургас, има много жертви
Арести заради "черно тото"
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: