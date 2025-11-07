Пресиян Кузов е победител в борсата за режисьори в рамките на IV-тия Балканския театрален фестивал

© За четвърто поредно издание на Балканския театрален фестивал се проведе Борса за млади режисьори, която е част от паралелната програма на събитието.



Избраните участници представиха пред жури свои проекти за бъдещ спектакъл чрез четене на маса - на откъс от драматургичен текст и изложение на режисьорска концепция.



Тази година журито бе в състав: проф. Пламен Марков (режисьор), д-р Ина Божидарова (театровед) и Маргарита Мачева – режисьор и директор на ДТ "Никола Вапцаров“ – Благоевград.



Първият представен проект бе със заглавие "POLAROID“ от американския драматург Наоми Иизука, която прави съвременна адаптация на "Метаморфози“ от Овидий. Режисьорката Карина-Велислава Сомноева избира текста, за да изгради мост между вечните митове и младата публика, представяйки персонажите като архетипи на съвременните млади хора.



В концепцията ѝ се открояват темите за пороците на човека, загубата на вяра в божественото и въпросът защо младите, в стремежа си към свобода, често се превръщат в заложници на собствените си слабости. Сред героите са митологични фигури като Ехо, Нарцис, Орфей и Евридика, чиято символика изгражда различни човешки пороци. Дионис е централният персонаж, чрез когото се изследва деструкцията на младия човек.



Сценографската идея включва реалистична индустриална среда – изоставена сграда, в която олтарът на Дионис, изграден от полароидни снимки, се превръща в метафора за ефимерността на човешкото съществуване.



Вторият проект бе представен от Пресиян Кузов, който работи върху пиесата "Големият брилянтен валс“ на словенския драматург Драго Янчар. Действието се развива в психиатрична клиника, която постепенно се разкрива като прикритие за лагер, където властта изпраща неудобните за нея хора. Главният герой Симон е насилствено затворен там, но прави опит да се противопостави на системата – неговият бунт не е само личен, а се превръща в символ на съпротивата и желанието за човечност.



Темата на спектакъла е свързана с обезчовечаването и насилствената промяна на човека – стремежът да се подчинят другите на един-единствен модел на мислене.



Сценичната среда е замислена като метална лагерна конструкция – студена и стерилна, на чийто фон болничната стая ще контрастира със своята топлота и човешко присъствие, която е единствената искрица надежда в тази система на бездушие.



Третият проект е базиран върху авторския текст "Зайче“ на Мария Страшилова, създаден в съавторство с Татяна Йолинска, която участва в четенето и като актриса. Пиесата е вдъхновена от 15 реални интервюта с жени, преживели домашно насилие. Въпреки документалната основа, текстът има художествен характер и изгражда обобщен образ на жената-жертва чрез персонажа на Мария. Сюжетът представя среща на шест жени в група за взаимопомощ, всяка със своя история, която отключва спомени у Мария. Тя постепенно осъзнава, че и нейната връзка е белязана от насилие. Режисьорката акцентира върху емоционалното въздействие и фрагментарната структура на спектакъла – с редуване на реалност и спомени, визуално представени чрез врати, през които героинята преминава между минало и настояще.



В процеса на работа е предвиден уъркшоп, който да позволи на актьорите да доразвият текста, така че спектакълът да се изгради като жив, автентичен процес.



След обсъждане журито определи за победител Пресиян Кузов, чиято идея ще бъде реализирана на сцената на Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград.



Представените проекти впечатлиха журито със зрелостта на идеите и социалната ангажираност, които показват, че младите режисьори търсят смислен и актуален театрален език.