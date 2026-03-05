починалият вследствие на инцидент в Благоевград.
В момента компетентните органи изясняват обстоятелствата около случилото се.
"В този труден момент мислите ни са с близките, колегите и студентите на покойния преподавател. Призоваваме медиите и обществеността да подхождат с необходимата чувствителност и уважение към личното пространство на семейството и засегнaтите близки. В този тъжен ден, нека бъдем човечни", съобщиха от АУБГ.
