Преподавател от Американския университет в България е починалият вследствие на инцидент в Благоевград. 

В момента компетентните органи изясняват обстоятелствата около случилото се.

"В този труден момент мислите ни са с близките, колегите и студентите на покойния преподавател. Призоваваме медиите и обществеността да подхождат с необходимата чувствителност и уважение към личното пространство на семейството и засегнaтите близки. В този тъжен ден, нека бъдем човечни", съобщиха от АУБГ.