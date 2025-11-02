ЗАРЕЖДАНЕ...
|Премахват опасен кестен в центъра на Благоевград
След експертен оглед от отдел "Екология“ е установено, че дървото е в недобро състояние с изгнили вътрешни пластове на дървесината и повредено стъбло. Това значително нарушава стабилността му и създава опасност за преминаващите граждани и близките обекти, особено при неблагоприятни климатични условия.
С цел предотвратяване на инциденти и осигуряване на безопасна градска среда, дървото ще бъде своевременно премахнато от специализиран екип на ОП "Чистота Благоевград“.
В съответствие с политиката на Общината за поддържане и обогатяване на зелената система, на мястото на премахнатото дърво ще бъде засаден Червен конски кестен (Aesculus carnea), което е едно от най-подходящите дървета за градска среда.
От началото на годината досега Община Благоевград е засадила 206 нови дървета, а до края на 2025 г. се предвижда да бъдат засадени още около 200, като част от последователните действия за създаване на по-зелен, по-красив и безопасен град.
