Премахват опасен кестен в центъра на Благоевград

© Община Благоевград премахва опасно дърво от вида "Конски кестен“ (Aesculus), намиращо се пред магазин "Alexandra“, на ул. "Тодор Александров“.



След експертен оглед от отдел "Екология“ е установено, че дървото е в недобро състояние с изгнили вътрешни пластове на дървесината и повредено стъбло. Това значително нарушава стабилността му и създава опасност за преминаващите граждани и близките обекти, особено при неблагоприятни климатични условия.



С цел предотвратяване на инциденти и осигуряване на безопасна градска среда, дървото ще бъде своевременно премахнато от специализиран екип на ОП "Чистота Благоевград“.



В съответствие с политиката на Общината за поддържане и обогатяване на зелената система, на мястото на премахнатото дърво ще бъде засаден Червен конски кестен (Aesculus carnea), което е едно от най-подходящите дървета за градска среда.



От началото на годината досега Община Благоевград е засадила 206 нови дървета, а до края на 2025 г. се предвижда да бъдат засадени още около 200, като част от последователните действия за създаване на по-зелен, по-красив и безопасен град.