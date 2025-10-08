Предупреждения от първа и втора степен за половин България. Дъжд и 12 градуса за Благоевград

© Днес ще остане облачно и с валежи от дъжд - на повече места, по-продължителни и значителни по количество в Северна България. Ще продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София - около 10°. Атмосферното налягане ще остане по-ниско от средното за месеца.



Оранжев код за интензивни валежи е обявен в Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра и Добрич. Част от същите и други са под знака на жълтия код - това са Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Разград, Шумен, Варна и Добрич.



В планините ще бъде облачно и ветровито. Валежи от сняг ще има по високите части, а от дъжд - в местата под 1500 метра надморска височина. Значителни снеговалежи ще има в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покрива, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 1°.



По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Значителни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 19°-21°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.