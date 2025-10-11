Новини
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
Автор: Елиза Дечева 08:09Коментари (0)79
Днес северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен и силен. Жълт код за силен вятър в 9 области на страната е обявен днес. Той е в сила за Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин, Пазарджик, Сливен и Благоевград. 

Преди обяд облачността ще бъде значителна и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи. Към обяд облачността от север ще започне да се разкъсва и да намалява и до вечерта над цялата страна ще се установи слънчево време. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Интензивни и по-значителни снеговалежи ще има в Централния Балкан. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието денят ще започне с облачно време, на места и с валежи, но в следобедните часове облачността от север бързо ще намалее. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-17°, температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

