|Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
Преди обяд облачността ще бъде значителна и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи. Към обяд облачността от север ще започне да се разкъсва и да намалява и до вечерта над цялата страна ще се установи слънчево време. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.
В планините ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Интензивни и по-значителни снеговалежи ще има в Централния Балкан. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието денят ще започне с облачно време, на места и с валежи, но в следобедните часове облачността от север бързо ще намалее. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-17°, температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
