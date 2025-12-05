ЗАРЕЖДАНЕ...
Предупреждение: Жълт код за значителни валежи в областите Кюстендил и Благоевград
Ще остане облачно, на места в низините и равнините - мъгливо. На много места в западната половина от страната ще вали дъжд. Значителни по количество ще са валежите в югозападните райони. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен източен вятър. Максималните температури ще са между 8° и 13°, за София - около 9°.
В планините ще е облачно, по високите части - мъгливо. Главно в масивите от Югозападна България и западните дялове на Стара планина ще има валежи от дъжд, в местата над 1600 метра надморска височина – от сняг. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област. Ще духа силен, по високите части и бурен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
10-километрова опашка от тирове на "Струма" заради протеста на гръцките фермери. Шофьор: Шест часа чакаме
04.12
Важно от "Гранична полиция": Спряха за неопределено време всички превозни средства през граничен пункт "Промахон"
03.12
Със специална церемония на 15 декември Благоевград отличава най-добрите спортисти за 2025 година
27.11
Грейнаха светлините на коледното дърво в Гоце Делчев
19:32 / 04.12.2025
Откриха нови специализирани кабинети в детските градини в Разлог,...
19:31 / 04.12.2025
С новогодишен концерт Благоевград изпраща старата 2025 и посреща ...
19:29 / 04.12.2025
Отлагат запалването на коледните светлини в Сандански
18:04 / 04.12.2025
Благоевградчани останаха смаяни от "архитектурния гений" на свой ...
17:30 / 04.12.2025
Полицията в Благоевград по следите на кокошкарска кражба
13:16 / 04.12.2025
