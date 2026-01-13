Внимание!!! Силен вятър от Северозапад и пренос на снежна маса. Формиране на нови ветрови дъски в Алпийски и Преходен пояси. Вероятни са лавини тип дъска от пресен сняг в Алпийски и Преходен пояси. Това съобщават от "Пирин планина – Банско".Алпийски - 3Преходен - 3Горски - 1Тенденцията е за повишаване на нивата днес с напредване на деня.