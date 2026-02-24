Община Благоевград организира пресконференция на 25 февруари 2026 г. (сряда) от 11:00 ч. в зала 101 на сградата на Общинска администрация – Благоевград.Пресконференцията е във връзка с приключване на дейностите по изпълнението на проект "Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на населени места на територията на община Благоевград“, който се реализира с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Компонент 4 "Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“.По време на събитието екипът по проекта ще представи отчет за постигнатите цели и извършените дейности, както и резултатите и тяхното въздействие върху подобряването на градската среда и условията за живот на жителите на община Благоевград.