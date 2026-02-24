ЗАРЕЖДАНЕ...
Представят резултатите от изпълнението на проект за рехабилитиране и модернизация на осветлението в община Благоевград
©
Пресконференцията е във връзка с приключване на дейностите по изпълнението на проект "Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на населени места на територията на община Благоевград“, който се реализира с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Компонент 4 "Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“.
По време на събитието екипът по проекта ще представи отчет за постигнатите цели и извършените дейности, както и резултатите и тяхното въздействие върху подобряването на градската среда и условията за живот на жителите на община Благоевград.
Още от категорията
/
Община Благоевград е номинирана в категория "Публична администрация" за платформата "СигналИн"
21.02
Гюров на срещата с ЦИК: Можете да разчитате на пълно съдействие за честни избори, за нас това е е основен приоритет
20.02
Костадинов: Това правителство определено няма доверие от обществото. Дори Радев се отрече от него
20.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Явор Серафимов след думите на Дечев: В болница съм
20:14 / 23.02.2026
Километрично задръстване блокира трафика в Благоевградска област
18:52 / 23.02.2026
Започна възстановяване на нарушени през зимния сезон участъци от ...
14:19 / 23.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.