Основните дейности по проект за обновяване на закрития плувен басейн в кв. "Еленово“ бяха представени на пресконференция в Община Благоевград.С ремонта на спортното съоръжение ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност с цел постигане на по-висок клас на енергопотребление. Очаква се и ограничаване на отрицателното въздействие върху околната среда чрез намаляване на вредните емисии и подобряване на качеството на въздуха.Сред дейностите, които ще бъдат извършени, са поставяне на топлоизолация с минерална вата на външните стени, топлоизолация на покрив, подмяна на дограма, модернизиране на системите за отопление и битово горещо водоснабдяване, подобрения по тръбната мрежа, изграждане на система за сградна автоматизация и управление, както и монтаж на фотоволтаична централа за собствено потребление.Освен положителния ефект върху енергийната ефективност, обновяването ще доведе и до значително подобрени условия за плувците. По-доброто отопление и модернизираната вентилация ще осигурят стабилен микроклимат в залата и комфортна среда за тренировки и състезания. Поддържането на постоянна температура на водата и въздуха ще улесни подготовката както на професионални спортисти, така и на любители. Подобрената инфраструктура ще създаде по-здравословни условия за спорт, а обновената среда ще бъде по-подходяща за детски занимания, училищни групи и клубове по плувни спортове.В пресконференцията взеха участие инж. Светла Захариева, заместник-кмет по строителство, екология и европроекти и ръководител на проекта, инж. Петко Петков, директор Дирекция "Планиране на инвестиционната дейност, строителство и екология“, Драган Стойков, управител на "Спортни имоти“.Обновяването на спортното съоръжение се извършва по проект "Устойчиво енергийно обновяване на сградата на Закрит плувен басейн в ж.к. "Еленово-1", гр. Благоевград“. Финансирането е осигурено от Механизма за възстановяване и устойчивост чрез инструмента Next Generation EU в рамките на Процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, Приоритетна ос Нисковъглеродна икономика на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.Общият бюджет на проекта е 2 987 749,40 лева, като 2 458 963.40 лева се осигуряват от Европейския съюз, а Община Благоевград участва със съфинансиране на стойност 528 786.00 лева.Припомняме, че за периода на ремонтите дейности Община Благоевград осигури транспорт и басейн за провеждане на тренировките на спортистите от плувните клубове в град Симитли.