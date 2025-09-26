Предложението за премахване на "Синя зона" е глупаво и анархично, каза кметът на Благоевград 

© Общинският съвет в Благоевград прие проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на общината. Точката предизвика оживени дебати в залата на местния парламент, след като общинският съветник Димитър Урдев поиска закриване на "Синя зона“.



"Тази зона за паркиране, когато се въвежда, обикновено си поставя няколко ключови цели – за устойчивото градско развитие и подобряването на качеството на живот на жителите – да няма задръствания, да бъдат генерирани проходи, да има достъпност и справедливост и т.н. Трафикът в Благоевград е сякаш се намираме в многомилионен град. А днес ни се предлага да се откажем от определени цели. Подборни предложения са безсмислени, не решават нищо, а те ще влошат състоянието ѝ. Ние се отказваме от всичко постигнато до тук“, аргументира се Урдев.



Кметът на общината Методи Байкушев заяви, че Общината трябва да реагира адекватно на ситуацията.



"Аз настоявах за промените в предишната наредба и сега отново аз настоявам това да се промени, защото така се отслабва ролята на синята зона“, каза той.



Байкушев подчерта, че Агенцията за хората с увреждания е подкрепила идеята за ограничено ползване на "Синя зона“.



"Предложението да премахнем Синя зона не е екзотично, а глупаво и анархично“, допълни кметът.



Урдев репликира: "Когато "Синя зона" заема платна от основни артерии и колите не могат да преминат оттам, Вие това да наричате глупаво – то е глупаво Вашето предложение. Сякаш го правите на инат на гражданите на Благоевград“.



Дискусията бе продължена от общинския съветник Радослав Тасков, който определи думите на Урдев като "популизъм на стероиди“.



"Не знам на кого иска да се хареса с подобни изказвания. Смятам, че предложение за закриване на Синя зона е много глупаво. Г-н Урдев казва, че в Синя зона не може да се паркира, но какво е решението?! Като няма зона, улиците ще се освободят от присъствието на автомобили ли?! Ние създадохме Синя зона, защото положението беше станало абсолютно нетърпимо. Имаше случай, при който хора бяха паркирали пред паметника на Гоце Делчев. Алтернативата на синята зона е хаос и беззаконие. Бяхме "за“ тотална отмяна на привилегията на електромобили и мисля, че на следващ етап всички ще се обединим около това. Ще приемем тази промяна като временна мярка“, подчерта Тасков.



Урдев отново настоя, че "Синя зона“ не регулира движението по пътищата.



В дискусията се включи и общинският съветник Узунов: "Ние даваме възможност всички да могат да паркират, когато трябва да си свършат работата в определена институция. Това вече не трябва да бъде привилегия, защото тези автомобили и без това не плащат данъци. Това е абсолютно достатъчна привилегия“.



Съветничката Гергана Муртова добави: "Ние им даваме възможност три часа безплатно да паркират, което е достатъчно. Но честите промени в наредбите създават объркване на хората“.



Свое мнение изрази и Албина Анева, която говори от името на хора с множествена склероза: "Има несъгласие с промените, защото почасовото паркиране не може да се съобрази с нуждите на определени категории болни от това заболяване. Те се придвижват доста бавно и тези часове се явяват недостатъчни. Посещават различни процедури, които траят определено време. Според мен попадаме в дискриминационни ситуации, защото това са хора с увреждания“.



Общинската съветничка Василиса Павлова също се обяви против предложените промени: "Нямаше в социална комисия подобен дебат, защото нямаше представители на Общината и на дружеството. Ние ще сме единствената община в страната, която забранява на електромобилите да паркират безплатно. Поне ще сме първи в нещо. Ще ни сочат с пръст, че тук електромобилите ще паркират платено. Това предложение идва 9 месеца след последните промени. То ограничава придобити права на хората – както на хората с увреждания, така и на собствениците на електромобили. Моят отрицателен вот е заради нарушаване на принципите за равноправност и достъпност, като Общината направи крачка назад от социалната и екологичната политика“.



След продължителните дебати и с ясно изразено мнозинство Общинският съвет на Благоевград прие корекциите в наредбата за паркиране в синята зона.



Новите правила засягат най-вече собствениците на електромобили и хората с увреждания.



За първите се въвежда възможност за безплатен престой до три часа, като след този период се заплаща обичайната тарифа от 2 лв. на час.



За хората с увреждания остава облекчението да паркират без такса до три часа на местата, определени специално за тях, като мярката цели да гарантира по-лесен достъп и повече удобство.