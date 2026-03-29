Днес времето ще бъде предимно облачно. На много места ще има валежи, по-интензивни и значителни ще са в Североизточна България. Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има главно над югозападните райони. В сутрешните часове на места в Предбалкана и високите западни полета ще превали слаб сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 9° и 14°, в София – около 9°.В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000-1200 метра – дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 10°-11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.