В следобедните часове вчера, 66-годишен благоевградчанин е съобщил в 01 РУ-Благоевград, че около 23:30 часа на 22 март в жилището му са дошли непознати за него мъж и жена, които чрез нанесен побой и заплахи го принудили да им даде сумата от около 60 евро.След това отишли с него до банкомат, от който потърпевшият изтеглил сумата от около 400 евро, която също им дал.От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които са задържани 39-годишен мъж и 32-годишна жена от град Благоевград, чиято съпричастност към извършеното деяние е в процес на установяване.По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.