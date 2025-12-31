С празничен концерт Благоевград изпраща старата 2025 и посреща новата 2026 година пред голямата сцена в коледното градче.В 22:30 часа днес на площад "Георги Измирлиев" ще започне празничната програма с участието на местни и популярни изпълнители.Програмата обещава запомняща се вечер под открито небе.И тази година Община Благоевград няма да включи пиротехнически изделия в празничната програма, с цел предотвратяване на неудобствата за деца и животни.