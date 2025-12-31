ЗАРЕЖДАНЕ...
Празничен концерт в Благоевград
©
В 22:30 часа днес на площад "Георги Измирлиев" ще започне празничната програма с участието на местни и популярни изпълнители.
Програмата обещава запомняща се вечер под открито небе.
И тази година Община Благоевград няма да включи пиротехнически изделия в празничната програма, с цел предотвратяване на неудобствата за деца и животни.
Още по темата
/
Не е лошо днес да си купите хляб и други неотложни продукти. Малките търговци в квартала ще отворят чак на 5 януари
12:13
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени?!
09:47
Българинът без баница с късмети не сяда на новогодишната трапеза – лесна рецепта и закачливи идеи за листчетата
30.12
Още от категорията
/
Програмисти от Пловдив създадоха онлайн калкулатор, който бързо изчислява връщането на ресто в евро и лев
27.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
НИМХ: Рязко застудяване и вятър в последния ден от старата година...
18:43 / 30.12.2025
Благоевградските ловци на протест: Отнели ловните билети на петим...
09:20 / 30.12.2025
Благоевград – един от най-студените градове тази сутрин
09:31 / 30.12.2025
Кметът Байкушев обясни: Защо някои улици не се (до)изграждат с го...
08:15 / 30.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.