Биг Бенд – Благоевград ще отправят поздрав към жителите и гостите на града по повод християнския празник Цветница, съобщиха от Община Благоевград.

От 10:30 часа, пл. "Македония“ ще бъде огласен от популярни мелодии в изпълнение на инструменталистите.

Непосредствено след това на площада ще започне и благотворителна хоротека в подкрепа на 5-годишния Вани.

Началният час на благородната инициатива е 11:00 часа, а мястото е пл. "Македония“.

Събитието ще събере на едно място танцови състави и хора с големи сърца, които ще се хванат на голямо българско хоро в знак на съпричастност и надежда.

В началото на март тази година малкият Вани бе диагностициран с остра лимфобластна левкемия.

Средствата за болничното лечение вече са събрани, но пред него и семейството му предстои дълъг период на лечение, престой в болница и много допълнителни разходи.

Инициативата се организира от ФФ "Ритмика“, с подкрепата на Община Благоевград.