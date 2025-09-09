Новини
Пожарникари, военнослужещи, горски и доброволци продължават битката с пожара в Рила
Автор: Георги Кирилов 11:03
©
Почти две седмици продължава битката с пожара в Национален парк "Рила“. Днес, формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия на 3 механизиран батальон-Благоевград, от 3-то бригадно командване, в състав от 20 военнослужещи с 4 броя техника, с ръководител старши лейтенант Камен Велков се включи в дейностите по овладяването на големия горски пожар под връх Исмаилица, на територията на Национален парк "Рила“.

Военнослужещите се включват в борбата с огнената стихия на територията на Национален парк "Рила“ по искане на областния управител на област с административен център Благоевград Георги Динев, с разрешение на началника на отбраната на Република България адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

