Пожар гори в землището на село Марчево, Благоевградско в гората до хотел "Роял Валентина Касъл". Това съобщи кметът на село Огняново Иван Ижбехов, разбра ФОКУС.

Огънят се разраства. Заради усложнената ситуация Ижбехов отправи призив към доброволци да се включат в гасенето на пожара.