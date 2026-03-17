Вчера, около 14:53 часа е получен сигнал за пожар в цех за обработка на пластмасови отпадъци, находящ се на изхода на с. Гърмен в посока с. Дебрен.Пожарът е погасен от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев.Нанесени са щети по суровина за преработка.Вероятна причина за пожара е небрежност при боравене с открит огън.