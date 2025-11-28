Продължаващите проливни валежи в Петрич и Сандански доведоха до обявяване на бедствено положение. Десетки обществени и частни сгради бяха наводнени, улици – превърнати в реки, а стена на частен язовир се скъса, заливайки село Митино с вода и кална маса.Най-тежко е положението в селата Генерал Тодоров, Рупите и Ключ. В Сандански цели квартали са под вода, а свлачища в Кресненското дефиле и прохода "Предел" затрудниха движението, пише NOVA.По думите на пострадала от наводнението, водата е дошла внезапно от горната част на селото."До 10 часа водата беше по едната улица… След 10 часа, когато дойдох на къщата на дъщеря ми беше залята“, разказа Катерина.Тя не е могла да влезе вътре, за да разбере какво се случва. Водата е достигнала до самата врата, а един паднал електрически стълб неочаквано е намалил пораженията.Щетите са значителни – нови мебели, кухня, техника и отоплителни уреди са унищожени. "Трябва всичко да се изхвърли“, каза още потърпевшата. "Не знам как ще се оправя… Чисто нови спални, чисто нова кухня… Всичко е пълно с вода“, коментира тя.Катерина е категорична, че причината не е реката, а водата, която е дошла от деретата и улиците над тях, където според нея са извършени грешни ремонти и затваряне на отводнителни канали.Предупрежденията за силни валежи остават в сила. Основните проблеми не са дошли от големите реки, а от дерета и локални водни потоци, които са преляли и са нанесли сериозни щети.На терен има тежка техника, която работи за отпушване на запушени дерета, но за цялостни мерки вече е късно – водата вече е преминала. Предварително са били почистени шахти в някои общини, но количествата дъжд са били прекомерни. Областната управа е предупредила хората да ограничат пътуванията си, особено в рискови райони.По магистрала "Струма“ движението е спокойно, но на много места продължава да вали, което изисква по-ниска скорост и повишено внимание от шофьорите.