след извършеното днес нападение.
ФОКУС припомня, че МВнР обяви, че днес на 11 януари т.г., неизвестно лице е извършило нападение над българското посолство в Скопие.
"Липсата на наказания продължава да насърчава извършителите. Насажданата омраза и постоянните лъжи продължават да насърчават извършителите.
Сезирани са компетентните институции на приемащата държава", казват още от посолството.
