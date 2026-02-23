Сподели close
Възмутен гражданин сигнализира в социалните мрежи за лоша организация и неуважително отношение от страна на част от служителите на ски зона "Картала“.

По думите му, дългата опашка през вчерашния ден се е образувала заради технически проблем с лифта, който не е работил. Посетителите са чакали повече от два часа, без яснота кога съоръжението ще бъде пуснато. "Компенсация не сме и очаквали“, пише той, "но поне очаквахме коректност.“

Според сигнала, служителки на касата са уверили чакащите, че пистите ще работят с удължено работно време, което е станало аргумент хората да закупят целодневни карти. Вместо това обаче, още около 16:30 ч. – в рамките на стандартното работно време – съоръженията започнали да спират едно по едно. До 17:30 ч. част от персонала вече се подготвял да приключи работа.

"Гледаха ни лошо, а от гардероба правеха коментари, че сме се забавили, и звъняха по телефоните да се връщаме“, твърди още гражданинът. По думите му, въпреки дългото чакане, никой от клиентите не е създал напрежение или скандал, но в края на деня са били посрещнати с "кисели физиономии“.

В публикацията се подчертава, че подобно отношение отблъсква туристите и вреди на имиджа на мястото. "Ние сме потребители – трябва да ни спечелите и с отношение, не сме само банкомати“, пише още той и допълва, че има още много работа, за да се развие туризмът в района.

Въпреки критиките, гражданинът отбелязва, че самите писти са "хубави и спокойни“, което показва, че потенциал за развитие има – стига обслужването да отговаря на очакванията на посетителите.