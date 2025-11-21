Методи Байкушев. По думите му, пороят е бил огромен.
“Имахме на места запушвания, но много бързо, след като дъжда намаля, водата се оттече. Екипите на пожарната и на Доброволното формирование са на терен, работят по отпушване по домове и дворове. Имаме само едно забелване, което се е случило на улица "Александър Стамболийски“, където в момента екипите работят. До обяд всичко това ще бъде отстранено, така че мисля, че Благоевград се справи добре с този порой, който не се беше случвало от доста време“, казва още той.
Методи Байкушев заяви, че всички шахти се почистват от листата редовно, така че самият факт, че такова голямо количество дъжд беше събрано веднага след като дъжда спря, показва, че работата е свършена добре.
Кметът Методи Байкушев честити и деня на християнското семейство на всички, които празнуват днес.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.