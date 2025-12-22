В периода между 19 и 21 декември 2025 г. на територията на няколко населени места в региона са регистрирани пожари, при които са нанесени материални щети, но няма данни за пострадали хора.На 19 декември около 15:57 часа е получен сигнал за пожар в навес на къща в село Горно Драглище. Огънят е потушен от екип на РСПБЗН – Разлог. В резултат на инцидента са опушени стени, покривна конструкция и навес, както и дървени прозорци и врати.Същия ден, около 20:09 часа, е подаден сигнал за пожар в пицария в град Петрич. Произшествието е овладяно от екип на РСПБЗН – Петрич. Нанесени са щети по бяла, черна и компютърна техника, както и опушване на стените в обекта.На 20 декември около 09:54 часа е възникнал пожар в къща в град Сандански. Огънят е загасен от екип на РСПБЗН – Сандански. Щетите са по бяла, черна и компютърна техника, както и опушени стени.На 20 декември около 15:20 часа е подаден сигнал за пожар в лек автомобил в района на улица "Рокфелер“ в град Петрич. Инцидентът е ликвидиран от екип на РСПБЗН – Петрич. Засегнати са електрическата инсталация на двигателя и гумите. Като вероятна причина се посочва късо съединение.На 21 декември около 09:57 часа е получен сигнал за пожар във вила в местността "Рибарниците“, в землището на град Гоце Делчев. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН – Гоце Делчев. Нанесени са щети по покривната конструкция, като вероятната причина за възникването на огъня е необезопасен комин.