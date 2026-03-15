Поредица инциденти в центъра на Благоевград заради изпочупени плочки
Счупени, изкривени или липсващи са плочките на площада в самия център на Благоевград. Освен, че не е красиво, заради състоянието им инцидентите все по-чести.
Веселина Георгиева: "Счупени са, естествено, то се вижда, даже възрастните хора се спъват, падат, даже има смъртен случай, на падане по лице и човека си замина на оня свят."
"Опасни са разбира се, особено когато има дъжд, когато вали и ти плясне плочката отзад. Би трябвало да се сменят, ето както виждате, пукнати и така общината."
Веселина Георгиева: "Трябва да се подмени, като цяло площада, грозно е, не е хубаво, не е приветливо."
Голяма част от тротоарите в града не са в по-различно състояние. Родителите с детски колички решават проблема, като изобщо не преминават по определени улици, заради опасността.
"За тротоарите изобщо да не говорим, една равна плочка няма."
Ивета: "Има улици, които са дупка до дупка, буквално, дупка до дупка, бордюрите, изобщо, препятствия пълно. Примерно нашите гуми са бандажни, няма проблем, но хората, които имат гуми много ги пукат и трудно смисъл, количките чупим по този начин."
От община Благоевград обясниха за БНТ, че на този етап само предвиждат частичен ремонт на най-належащите участъци на площад "България". Предстои и ремонт на тротоарите, като фокусът ще бъде върху ключовите пешеходни и търговски артерии, водещи до пл. "Македония". Вече е предложена доставка на нови материали за подмяна на счупените елементи, като успоредно с това ще се търси изпълнител за по-мащабни ремонти в бъдеще.
