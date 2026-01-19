ЗАРЕЖДАНЕ...
Полковник Спаневиков: 3 бригадно командване ще продължи своята целенасочена подготовка
©
В анализа участваха командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков и главният сержант на Сухопътните войски старшина Дамян Пеневски.
Мероприятието започна с брифинг на командирa на 3 бригадно командване полковник Кирил Спаневиков, който представи приоритетите за 2025 година, изпълнените задачи и начерта основните направления за подготовка за 2026 година.
Генерал-майор Деян Дешков очерта хоризонта на предстоящите мероприятия през 2026 година за Сухопътните войски и 3 бригадно командване и изрази увереност в успешното изпълнение на поставените задачи.
И през настоящата 2026 година 3 бригадно командване, като част от Сухопътните войски, ще продължи своята целенасочена подготовка и ще поддържа постоянна готовност за изпълнение на задачи и по трите мисии на Българската армия.
Още от категорията
/
Произведения на Златю Бояджиев от фонда на РИМ – Благоевград участват в изложбата "Златю Бояджиев и обредността на Сурва" в Перник
16.01
Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград гостува в Годеч със спектаклите "Неволята" и "Железният светилник"
14.01
Над 170 баби ще заденат своите бабинчета и ще поведат най-пъстрото и красиво Бабинденско хоро в Разлог
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Студ сковава България, ниски температури в Благоевград през уикен...
08:50 / 17.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.