На 19.01.2026 г., в района на 3 бригадно командване в Благоевград, се проведе "Анализ на подготовката в 3 бригадно командване през 2025 година“.В анализа участваха командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков и главният сержант на Сухопътните войски старшина Дамян Пеневски.Мероприятието започна с брифинг на командирa на 3 бригадно командване полковник Кирил Спаневиков, който представи приоритетите за 2025 година, изпълнените задачи и начерта основните направления за подготовка за 2026 година.Генерал-майор Деян Дешков очерта хоризонта на предстоящите мероприятия през 2026 година за Сухопътните войски и 3 бригадно командване и изрази увереност в успешното изпълнение на поставените задачи.И през настоящата 2026 година 3 бригадно командване, като част от Сухопътните войски, ще продължи своята целенасочена подготовка и ще поддържа постоянна готовност за изпълнение на задачи и по трите мисии на Българската армия.