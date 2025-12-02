В момента печели този, който много ярко застана на страната на протестиращите. Защото протестиращите са една амалгама от всички тези хора, които не са гласували на последните избори, а това е мнозинството български избиратели, и представителите, т.е. избирателите на опозиционните партии. Всички те, гласували за опозиционните партии, плюс всички които не са гласували, в момента искат едно, и то е сваляне на правителството. Това каза вполитическият психолог проф. Антоанета Христова."Моето впечатление е, че ПП-ДБ възвърна в някаква степен доверието на собствените си избиратели. Не говоря за разширение, говоря за доверие в тяхната ефективност на присъствие в политическия живот", уточни тя.По думите й, ако се стигне до предстрочни избори, ще бъде много интересно, защото ще има много по-висока степен на активност."В момента се търси първо и най-вече кой ще накаже тези, които в момента са с мнозинството. На този човек може да му се просят много стари грехове, или политическа партия, независимо от това кой събере най-много доверие. Това, че може да наказва. Така че ще бъде много интересно и много динамично, и много рисково според мен и проблемно за сега управляващите. Те и за това ще бягат от избори. Но в момента те нямат изход. Даже и да бягат, агресията и напрежението ще растат все повече и повече", каза политическият психолог."Моята хипотеза е, че даже може да бъде разпуснат парламент преди Нова година. Би могло. Но би могло и да бъде в резултат на много по-големи протести след Нова година", акцентира тя."Говоря за разпускане на парламента. Защото нова конфигурация, вторият вариант, който може да бъде желателен за Борисов, това е нова конфигурация без Пеевски, т.е. нова конфигурация, която да му гарантира мнозинство, само че няма с кого. А вече всички са опитали опарването от това да бъдат с него и да загубят избиратели, стопяването от коалиция с ГЕРБ. Затова на практика той няма избор", каза още професорът.По думите и лидерите на ПП-ДБ са лидери на този протест, а той е успешен за тях."В смисъл младите хора в някакъв смисъл са им благодарни, че са го организирали. Затова не казвам, че ги харесват, не казвам пак, че прекалено много разширяват подкрепата си, но са им благодарни. Затова всяка стъпка назад ще изглежда много зле за тях, за ПП-ДБ", коментира още Антоанета Христова.