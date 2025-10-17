ЗАРЕЖДАНЕ...
|Полицията в Петрич откри над 8 килограма канабис при акции в с. Крънджилица
В хода на операцията, в необитаема къща в населеното място, служителите на реда открили пластмасов бидон, съдържащ около 2,200 килограма сух канабис, както и още 1,500 грама тревиста маса, поставена за сушене. Направеният полеви тест е реагирал положително на канабис.
При последващи проверки в същото село, в жилище, обитавано от 47-годишен мъж от с. Първомай, е намерен още един пластмасов бидон, съдържащ около 4,340 килограма суха тревиста маса, също реагираща положително на канабис.
Мъжът е задържан със заповед за срок до 24 часа.
По случаите са образувани досъдебни производства, като работата по изясняване на всички обстоятелства продължава под надзора на компетентната прокуратура.
