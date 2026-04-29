Четири различни случая са регистрирани от полицейските управления в област Благоевград, съобщиха от ОДМВР - Благоевград.

В първия случай служители на 02 РУ – Благоевград са задържали 19-годишен мъж от града. Около 22:40 часа на 28.04.2026 г. в района на ул. "Полк. Дрангов“ у него е открита около 2,17 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис. За случая е уведомена Районната прокуратура - Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Вторият случай е от РУ - Петрич. Около 00:15 часа на 28.04.2026 г. е получен сигнал за нанесен побой над 41-годишен служител на бензиностанция в с. Кърналово. Полицейските служители са задържали 30-годишен мъж от с. Габрене, като му е наложено задържане до 72 часа. Пострадалият е освободен след медицински преглед за домашно лечение. По случая е образувано досъдебно производство.

Третият случай е от РУ - Сандански. На 28.04.2026 г. са проверени два магазина за дрехи в града, където са открити общо около 1 768 артикула - тениски, ризи, спортни комплекти и други, носещи запазени търговски марки. За тях не са предоставени документи за съгласие от притежателите на правата за разпространение. Уведомена е компетентната прокуратура и са образувани досъдебни производства.

Четвъртият случай е в с. Лъжница, община Гоце Делчев. Около 20:00 часа на 28.04.2026 г. е спрян лек автомобил "Субару Джъсти“, управляван от 43-годишен местен жител. При проверка с техническо средство е установено, че водачът шофира с 2,15 промила алкохол в издишания въздух. Той е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.