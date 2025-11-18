От полицията в Благоевград предоставиха повече подробности за случая около прегазеното кученце в Якоруда.В множество групи в социалните мрежи бяха споделени ужасните кадри, направени от охранителни камери, показващи инцидента."Кучето е умишлено прегазено. На второто видео се вижда как майката се връща и вижда умрялото си дете“, гласи коментар в групата "Обичам животните".От ОДМВР-Благоевград съобщават, че на на 17.11.2025 г. в РУ-Разлог е депозирана жалба от жителка на гр. Якоруда, за това, че около 07:00 часа на 10.11.2025 г. на ул. "Яне Сандански“ в гр. Якоруда лек автомобил с 83-годишен водач от града, извършвайки маневра за паркиране е прегазил едно от петте й кучета, които са се разбягали.Водачът на автомобила е установен и са му снети обяснения. За случая е уведомена компетентната прокуратура, под чийто надзор работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.