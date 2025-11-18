ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицията в Благоевград с повече подробности около прегазеното кученце в Якоруда
В множество групи в социалните мрежи бяха споделени ужасните кадри, направени от охранителни камери, показващи инцидента.
"Кучето е умишлено прегазено. На второто видео се вижда как майката се връща и вижда умрялото си дете“, гласи коментар в групата "Обичам животните".
От ОДМВР-Благоевград съобщават, че на на 17.11.2025 г. в РУ-Разлог е депозирана жалба от жителка на гр. Якоруда, за това, че около 07:00 часа на 10.11.2025 г. на ул. "Яне Сандански“ в гр. Якоруда лек автомобил с 83-годишен водач от града, извършвайки маневра за паркиране е прегазил едно от петте й кучета, които са се разбягали.
Водачът на автомобила е установен и са му снети обяснения. За случая е уведомена компетентната прокуратура, под чийто надзор работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.
Още по темата
/
"За Мая и всички след нея": Съпричастни граждани се събраха на протест пред ВМА срещу насилието над животни
13.11
Неделя Щонова осъди случилото се с кучето Мая: Нещо наистина е тотално сбъркано в нас! В начина, по който позволяваме жестокостта
11.11
Още от категорията
/
Благоевград ще получи финансиране за изграждането на нова пешеходна свързаност между центъра и кв. "Вароша"
14.11
Община Благоевград публикува за обществено обсъждане проекти за промени в три наредби и за актуализация на зоните на територията на общината
12.11
Кметът на община Благоевград представи промяната в начина за изчисляване на такса битови отпадъци
11.11
Министър Иванов: Издадено е разрешение за строеж за обходния път на Кресна, работата ще започне през този месец
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.