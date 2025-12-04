Полицейски служители на 01 РУ-Благоевград работят по получен сигнал за извършена кражба. Става въпрос за отнемане на 15 лева на монети от магазин за печива в гр. Благоевград.Инцидентът е станал около 19:40 часа на 03.12.2025 г. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.