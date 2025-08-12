Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение

© От 4.08 до 10.08 на територията на Областна дирекция на МВР Благоевград се проведе специализирана полицейска операция за контрол за спазване на допустимата максимална скорост, както в населени, така и в извън населени места.



В следствие на тази специализирана полицейска операция бяха заснети 3320 нарушения на скоростния режим от 7 технически средства, които се използват от ОДМВР- Благоевград. В населено място са установени 979 нарушения, в извън населено място са установени 2341 нарушения. Тенденцията към момента е да се спазват ограниченията на скоростта от водачите с оглед на новите промени, които навлизат в Закона за движение по пътищата и с оглед на техническите средства но АПИ, в частност Националното ТОЛ управление. С промените, които влизат поетапно в Закона за движение по пътищата- първото ще е септември, след това догодина май месец- имаме преценка че ще се постигне намаляване на пътнотранспортия травматизъм.



По отношение на пътнотранспортния травматизъм в област Благоевград установяваме, че пътнотранспортните произшествия не са в следствие на несъобразена скорост или превишава на скоростта, а всичко е от неправилни маневри.



Към момента техническите средства, зачислени към ОДМВР- Благоевград са 7, очаква се от Главната дирекция "Национална полиция" да се предоставят още 7. След определено време те ще бъдат пуснати в действие на територията на Областна дирекция с цел установяване превишаванията на скоростния режим на определени конфликти точки.



Най-фрапантни нарушения:



Тъй като клиповете автоматично се качват в единия център за обработка на нарушенията в ГД "Национална полиция" - след като бъдат обработени тези клипове ще може да дадем информация. В момента има 5-6 превишавания на скоростта в населени места, за които ще бъде отнето свидетелството за управление на водача, който се установи че е управлявал и съответно ще бъде спрян от движението автомобила за 1 месец.



Над 51 км законодателството предвижда лишаване от правоуправление и спиране на автомобила от движението.



За промените в Закона за движение по пътищата:



Всяка една промяна на дадени правни норми в положителен аспект срещат съпротива но с течение на времето, след като държавния механизъм обработи тези нещо, считам че ще се постигнат добри резултати. Най-вече ще бъдем дисциплинирани с оглед на това с което ще се запознаем и ще знаем, че ще последва след дадени наши действия. Дали ще бъдат наказания или подвеждане под наказателна отговорност, считам че мерките са добри и времето ще покаже. Има правни консултанти, има трафик комисии, които ще видят и ако нещо не е наред - сигурен съм, че нашите законатворци ще предприемат действия.



Превенция:



Превенцията трябва да бъде насочена и тя е по отношение разясняването на Закона за движение по пътищата, разяснява на наказателния кодекс по отношение на наказателната отговорност, която ще бъде вследствие на някои нарушения. Тази превенция трябва да бъде не само институциите, но и от страна на водачите.



НПО:



Постоянно имаме контакти, провеждат се срещи, последните са т.нар родителски срещи с органите на МВР. Те протичат в училищата на територията на Областна дирекция. При тях се води кореспонденция с родителите. В часовете влизат служители на ОДМВР, които да разясняват заедно със служители на РУО. Това е превантивна дейност.



Кресненското дефиле и Предел:



Ще направим всичко възможно тези критични точки да не бъдат критични. Засилено е полицейското присъствие. ОДМВР Благоевград, в частност сектор Пътна полиция като орган на контрол оказва помощ на общинската и Областна администрация- участваме в комисии, разглеждаме предложения, така че така е било и ще продължим да го правим в полза на по-доброто протичане на тези процеси, които там се наблюдават.



Светофара в Кресна:



Светофара има своето действие и поне към момента е на добро ниво. Крайното решение имат компетентните органи - Община Кресна и ОПУ - Благоевград, които се водят като администрация, която управлява пътя. Ние като контролна служба, извършваме контрол.



По данни на АПИ в определени пикови часове се наблюдава преминаване на час в рамките на 1200 - 1600 превозни средства. Говорим за Кресна и Кресненското дефиле. При нормална пропускливост на пътя от 700-800тин автомобила.



Самите представители на АПИ го отчита като пиково натоварване и тежък участък. Важното е че нямаме ПТП-та с жертви в дефилето, с изключение на инцидента с пешеходец на пътен възел "Брежани", но там има нарушение на пешеходеца - неправилно пресичане.



Колчетата са поставени 2021 г. До момента ние там нямаме тежки ПТП-та. С поставянето им въведохме нововъведение в цялата страна с поставянето на такива колчета с цел разделяне на лентата. Най-доброто срещу неправилно изпреварване е физически ограничения, физическо ограничение, което само по себе си да запази човешкия живот.



Съвместно с представители на ОПУ ще извършим проверки по път II-19 и по път II-84, ще огледаме пътната инфраструктура и ще предприемем действия с физически ограничения и разделяне на пътните ленти за да нямаме.