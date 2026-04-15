Много полиция в населените места на Благоевградска област, провежда се специализирана полицейска операция. Това съобщиха за ФОКУС от Областна дирекция на МВР - Благоевград.

По първоначални данни акцията е по линия на противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред, както и противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите.