Вчера, около 17:15 часа в РУ-Банско е постъпил сигнал от ФСМП-Банско за пострадал мъж на ски пистата в ски зона Банско.

При пристигането на екипи на ПСС-Банско и ФСМП-Банско е констатирано, че същият починал, а от полицейските служители е установено, че е 62-годишен чужд гражданин, който по данни на други хора на място, карайки ски е излязъл от отчертанията на пистата и се е ударил в дърво.

За случая е уведомена компетентата прокуратура и е образувано досъдебно производство.