пострадала при инцидента на булевард "Джеймс Баучер“, при който лек автомобил се преобърна. Това съобщиха от Областна дирекция на МВР – Благоевград.
От полицията обясниха, че около 16:00 часа вчера лек автомобил с 20-годишен водач от град Благоевград, движейки се в лявата пътна лента при наличие на две ленти за движение в една посока е преминал в дясната пътна лента, за да пропусне автомобил със специален режим на движение (линейка), в резултат на което е ударил задната лява гума на другия лек автомобил, който се е завъртял и обърнал на лявата си страна. С болки в лявата длан е пострадала 20-годишната водачка на обърналия се лек автомобил, която след извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение.
На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.