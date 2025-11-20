Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Както вчера Blagoevgrad24.bg си съобщи, кола помете пешеходец на кръстовището между ул. "Освобождение“ и ул. "Огражден“ в града.

От ОДМВР-Благоевград съобщават, автомобилът е бил управляван от 20-годишен мъж от града. Той не е пропуснал и е блъснал 63-годишен благоевградчанин, който пресичал пътното платно на пешеходна пътека.

Пешеходецът е с фрактура на крака, фрактура на черепа и фрактура на лицеви кости. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.