Полицията: Сигналите за дронове на Летище "Васил Левски" не се потвърждават
ФОКУС припомня, че в събота Летище "Васил Левски" беше затворено заради сигнал за прелитащ дрон.
"Постъпват и други сигнали, но те не се потвърждават", уточни той.
В събота на 7-и март в дежурната част на Столичната дирекция беше получен сигнал за евентуално прелитащ дрон над Летище София. Служители от Гранична полиция установяват гражданин, който е служител в немска известна авиокомпания от 2008 година, в когото са открили радиостанция и фотоапарт, припомни той.
"С тях той обясни, че слуша радиолокационната кула за излитащи и кацащи самолети, за да има време за подготовка да направи професионални снимки на самолети и да участва с тях в първенство в социалните мрежи“, разясни Николов.
