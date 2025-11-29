ЗАРЕЖДАНЕ...
Покачило се е нивото на язовир Студена през последното денонощие
Meteo Balkans съобщава, че последното денонощие донесе внушителен наплив на вода към язовира – над 400 000 кубични метра допълнителен обем. С това Студена достигна 23,710 млн. куб. м при максимален капацитет от 25,2 млн. куб. м. Това означава, че язовирът е практически почти пълен, а оставащият буфер е минимален.
Притокът през последните 24 часа достига 5561 л/сек, докато разходът от съоръжението е едва 613 л/сек. За да се поддържа безопасен баланс, ВиК допълнително изпуска 800 л/сек, което позволява да се избегне прехвърляне на критичния обем.
Според месечния график за управление на водите обемът на "Студена“ не трябва да надвишава 24,2 млн. куб. м. В момента той се доближава опасно до тази граница.
Контролираните изпускания са една от най-важните мерки за намаляване на натиска върху стената и предотвратяване на внезапни и неконтролируеми преливания.
От ВиК – Перник уверяват, че действат в постоянна синхронизация с "Напоителни системи“ и местните власти. Вчера промяната в месечния график бе одобрена лично от министъра на околната среда и водите Манол Генов, след искане от ВиК за спешно освобождаване на допълнителен обем.
Припомняме също така, че вчера министър-председателят Росен Желязков разпореди денонощно наблюдение на нивото на река Струма и водоемите по цялото течение от язовир Студена.
