Бюлетините за гласуване и изборните книжа за област Благоевград за предстоящите парламентарни избори на 19 април ще бъдат транспортирани и съхранявани в помещението до "Музей на водата" в Благоевград. Това съобщиха от Областна администрация - Благоевград. Очаква се днес около 12:30 - 13:00 часа материалите да пристигнат на място.

Разпределението и транспортирането им по график към 14-те общини в областта ще започне в четвъртък -16 април.

Общинските администрации ще получат също и ролките със специализирана хартия за машинното гласуване. За превоза е създадена специална организация, като процесът ще се извършва под охраната на служители на ОДМВР - Благоевград.