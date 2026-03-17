Дирекция "Национален парк Пирин“ стартира кампания за почистване на чешми на територията на парка и в подграничните райони. Инициативата се провежда за трета поредна година и е посветена на Световния ден на водата - 22 март.Началото беше поставено с почистване на чешма в местността "Гаджаница“ от служители на Парков участък "Безбог“, както и с почистване на чешми в местността "Крайни поляни“ и до КИП "Пещерата“ от служители на Парков участък "Синаница“. Дейностите ще продължат до 24 март и ще обхванат различни райони в парка.Световният ден на водата се отбелязва ежегодно с различен акцент. Темата тази година "Където водата тече, равенството расте“ подчертава значението на достъпа до чиста питейна вода и добри санитарни условия като основно човешко право и важен фактор за постигане на равенство между половете.