Почина дългогодишен директор на училище и общински съветник в Симитли
"С дълбоко прискърбие и болка съобщаваме, че на 07.12.2025 г. ни напусна един изключителен човек – директорът на СУ "Св. Св. Кирил и Методий“ – град Симитли и дългогодишен общински съветник към Общински съвет – Симитли г-жа Таня Янкова.
Поклонението ще бъде на 10.12.2025 година /сряда/ в храм "Рождество Богородично“ в Симитли от 10:00 часа и опело от 11:00 часа.
Погребението ще бъде от 12:00 часа на гробищния парк в град Симитли.
Дълбок поклон и искрени съболезнования на семейството и близките!", допълват от Общината.
