Директорът на СУ "Св. Св. Кирил и Методий“ – град Симитли и дългогодишен общински съветник към Общински съвет – Симитли, г-жа Таня Янкова, е починала. Това съобщиха от Община Симитли."С дълбоко прискърбие и болка съобщаваме, че на 07.12.2025 г. ни напусна един изключителен човек – директорът на СУ "Св. Св. Кирил и Методий“ – град Симитли и дългогодишен общински съветник към Общински съвет – Симитли г-жа Таня Янкова.Поклонението ще бъде на 10.12.2025 година /сряда/ в храм "Рождество Богородично“ в Симитли от 10:00 часа и опело от 11:00 часа.Погребението ще бъде от 12:00 часа на гробищния парк в град Симитли.Дълбок поклон и искрени съболезнования на семейството и близките!", допълват от Общината.