ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина благоевградският цар на баничките
©
Бакалов беше собственик на едни от най-големите баничарници в града. Към момента не се съобщава каква е причината за кончината на известния хлебопроизводител.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Ансамбъл "Пирин" ни припомни кой е проф. Кирил Стефанов
17:09 / 14.11.2025
Благоевград ще получи финансиране за изграждането на нова пешеход...
17:07 / 14.11.2025
Ограниченията на АМ "Струма" започват от утре и ще продължат до 2...
16:41 / 14.11.2025
Емил Радев в ЮЗУ "Неофит Рилски": Изкуственият интелект е шанс за...
16:05 / 14.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.