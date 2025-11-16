Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Починал е Димитър Бакалов, познат сред благоевградчани като Царят на баничките.

Бакалов беше собственик на едни от най-големите баничарници в града. Към момента не се съобщава каква е причината за кончината на известния хлебопроизводител.