Проф. Петър Николов Пецов е починал днес сутринта на 95-годишна възраст. Това съобщи неговият син, музикантът Искрен Пецов в профила си във Facebook.

"Днес, на 95 години, в 7.30 ч почина моят баща Петър Николов Пецов. Професор, доктор на науките, психолог,

Герой на социалистическия труд, министър на просветата, директор на издателство "Народна просвета", ректор на Югозападния университет "Неофит Рилски", прекрасен баща, грижовен дядо и изключително добър човек !

Мир на праха му!!!

Сбогом татко!", пише той.

Професор Пецов е психолог, доктор на науките. Той е бил министър на просветата, ректор на Югозападния университет "Неофит Рилски“ и директор на издателство "Народна просвета“.