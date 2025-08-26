По-високи такси за платеното обучение на студенти в ЮЗУ от новата учебна година

© Югозападният университет "Неофит Рилски“ повиши таксите за обучение през учебната 2025/2026 година, като увеличението обхваща всички професионални направления и форми на обучение.



Спрямо миналата година, когато студентите плащаха семестриални такси, вариращи от 885 лв. за "Икономика“ до 4169 лв. за "Музикално и танцово изкуство“, новите годишни такси вече започват от 1770 лв. и достигат до 8332 лв. В най-голяма степен поскъпването засяга специалностите в сферата на здравеопазването и изкуствата. Таксата за "Здравни грижи“ се увеличава от 2853 лв. на 5711 лв., а за "Спорт“ – от 2940 лв. на 5868 лв.



В направление "Изобразително изкуство“ сумата нараства от 3004 лв. на 6004 лв., "Театрално и филмово изкуство“ от 3755 лв. на 7510 лв., а "Музикално и танцово изкуство“ достига рекордните 8332 лв. за по-горните курсове. Сериозно е и увеличението при техническите и природните науки, като "Информатика и компютърни науки“ поскъпва от 1830 лв. на семестър до 3794 лв. годишно, а "Химически науки“ от 1829 лв. на 3697 лв. по новата тарифа.



По-умерено е покачването в направления като "Икономика“, където от 885 лв. на семестър студентите вече ще плащат 1770 лв. на година, както и "Администрация и управление“ – от 902 лв. на семестър на 1804 лв. годишно. Новата заповед уточнява, че студентите, които вече са заплатили такса за първия семестър преди влизането ѝ в сила, ще трябва да доплатят или ще получат възстановяване на разликата до 30 октомври 2025 година.