Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
По-високи такси за платеното обучение на студенти в ЮЗУ от новата учебна година
Автор: Георги Кирилов 13:30Коментари (0)0
©
Югозападният университет "Неофит Рилски“ повиши таксите за обучение през учебната 2025/2026 година, като увеличението обхваща всички професионални направления и форми на обучение.

Спрямо миналата година, когато студентите плащаха семестриални такси, вариращи от 885 лв. за "Икономика“ до 4169 лв. за "Музикално и танцово изкуство“, новите годишни такси вече започват от 1770 лв. и достигат до 8332 лв. В най-голяма степен поскъпването засяга специалностите в сферата на здравеопазването и изкуствата. Таксата за "Здравни грижи“ се увеличава от 2853 лв. на 5711 лв., а за "Спорт“ – от 2940 лв. на 5868 лв.

В направление "Изобразително изкуство“ сумата нараства от 3004 лв. на 6004 лв., "Театрално и филмово изкуство“ от 3755 лв. на 7510 лв., а "Музикално и танцово изкуство“ достига рекордните 8332 лв. за по-горните курсове. Сериозно е и увеличението при техническите и природните науки, като "Информатика и компютърни науки“ поскъпва от 1830 лв. на семестър до 3794 лв. годишно, а "Химически науки“ от 1829 лв. на 3697 лв. по новата тарифа.

По-умерено е покачването в направления като "Икономика“, където от 885 лв. на семестър студентите вече ще плащат 1770 лв. на година, както и "Администрация и управление“ – от 902 лв. на семестър на 1804 лв. годишно. Новата заповед уточнява, че студентите, които вече са заплатили такса за първия семестър преди влизането ѝ в сила, ще трябва да доплатят или ще получат възстановяване на разликата до 30 октомври 2025 година.

Още по темата: общо новини по темата: 22
24.07.2025 »
24.07.2025 »
24.07.2025 »
21.07.2025 »
16.07.2025 »
13.07.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
11:34 / 24.08.2025
Кошмарен трафик към Гърция! Шофьорите гневни заради задръстванията в Кресненското дефиле
Кошмарен трафик към Гърция! Шофьорите гневни заради задръстванията в Кресненското дефиле
12:47 / 25.08.2025
Ботаническата градина в Балчик - една от перлите на Североизточна България
Ботаническата градина в Балчик - една от перлите на Североизточна България
08:41 / 24.08.2025
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на еврото е неизбежен
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на еврото е неизбежен
11:06 / 24.08.2025
Очевидец за екшъна с мигранти в Лозенец: Полицаите отвориха багажника и хората паднаха на земята, всички бяха в безсъзнание
Очевидец за екшъна с мигранти в Лозенец: Полицаите отвориха багажника и хората паднаха на земята, всички бяха в безсъзнание
09:21 / 24.08.2025
Готвят промени за имотите, скоро може да отпадне данъчната отстъпка за основно жилище
Готвят промени за имотите, скоро може да отпадне данъчната отстъпка за основно жилище
14:55 / 24.08.2025
Ужасна тапа на Кресненското дефиле! Колите не мърдат!
Ужасна тапа на Кресненското дефиле! Колите не мърдат!
20:20 / 24.08.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Реформи в БДЖ
Хороскоп за деня
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: