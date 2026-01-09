В село Пирин и тази година беше отбелязан празникът Бабинден – символ на майчинството, женската сила и продължението на рода.Местните жители и тази година доказаха, че традициите се пазят живи и се предават с гордост на поколенията.По повод празника, кметът на община Сандански - Атанас Стоянов поздрави всички баби и техните поколения и подари на всяка от тях малък знак на внимание – като израз на признателност за грижите, мъдростта и ролята им в семейството.С много усмивки, добро настроение и почит към българските обичаи, Бабинден в село Пирин отново събра хората и напомни за силата на традицията.