По необичаен и тържествен начин започна заседанието на Общински съвет – Банско. Кметът Стойчо Баненски и всички съветници отправиха поздравления към младия спортист Мартин Димитров, носител на приза "Спортист на годината на Община Банско 2025“, както за впечатляващите му спортни постижения през годината, така и по случай неговия 18-ти рожден ден.Цветя бяха поднесени и на Катрин Гемкова, която е носител на титлата "Спортист на годината на община Банско“ за 2023 година и продължава неизменно да постига високи резултати, печелейки награди и световни титли.След тържествената част заседанието продължи с разглеждане на точки от дневния ред. Общинският съвет одобри актуализацията на бюджета на Община Банско за 2025 г. Отпуснати бяха финансови средства на спортни и социални сдружения.Бяха разгледани и предложения за кандидатстване по нови национални и европейски програми. Утвърден беше списъкът с имена на ученици, стимулирани по случай Коледните празници по общинска програма "Децата на Банско“.