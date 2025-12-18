ЗАРЕЖДАНЕ...
По необичаен и тържествен начин започна заседанието на Общински съвет – Банско
Цветя бяха поднесени и на Катрин Гемкова, която е носител на титлата "Спортист на годината на община Банско“ за 2023 година и продължава неизменно да постига високи резултати, печелейки награди и световни титли.
След тържествената част заседанието продължи с разглеждане на точки от дневния ред. Общинският съвет одобри актуализацията на бюджета на Община Банско за 2025 г. Отпуснати бяха финансови средства на спортни и социални сдружения.
Бяха разгледани и предложения за кандидатстване по нови национални и европейски програми. Утвърден беше списъкът с имена на ученици, стимулирани по случай Коледните празници по общинска програма "Децата на Банско“.
