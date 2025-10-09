ЗАРЕЖДАНЕ...
|"По-бавният печели" – тази неделя в Благоевград
Събитието се организира от Американски университет в България в партньорство с Община Благоевград и ЮЗУ "Н. Рилски“ и се осъществява в рамките на световния месец за борба с рака на гърдата. Инициативата цели да подкрепи жени, преминаващи през лечение и възстановяване.
Всеки участник в маратона дарява сума, съответстваща на времето, за което изминава маршрута, защото в това състезание победител е не скоростта, а съпричастността.
Стартът е в 10:00 ч. на алеята на парк "Бачиново“ (след Аквапарка), а финалът ще бъде в края на алеята.
След състезанието, при езерото на парка, ще се проведе благотворителен базар с ръчно изработени изделия, лакомства и тематични сувенири и рисуване за деца. Събраните средства ще бъдат дарени на неправителствената организация "За нея“, която подкрепя жени, засегнати от рак на гърдата.
Събитието е част от инициативите "Една кауза, няколко стъпки, заедно сме по-силни“, организирани от студентите на Американския университет в България. Програмата включва интерактивна лекция с д-р Ваня Митова на 10 октомври от 17:30 ч. в Аудиториума на университета, както и заключителен благотворителен базар и спортни игри на 15 октомври в кампуса на университета.
