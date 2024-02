Платформа за стрийминг предупреди своите абонати в България, че ще вдигне цените

© SkyShowtime обяви, че от 23 април 2024 г. ще увеличи цените на плановете си.



Стандартният пакет с реклами ще се предлага заедно със съществуващия план на SkyShowtime, който ще бъде преименуван на Standard Plus. Standard with Ads ще включва реклами, докато Standard Plus остава без реклами.



Стандартният палкет ще се увеличи от 3.99 на 5.99 евро на месец, или 46.99 евро годишен абонамент. А този, който включва реклами ще струва 3.99 евро или или 30.99 евро за година



Новият стандартен план с реклами ще бъде въведен във всички над 20 пазара на SkyShowtime, включително Албания, Андора, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Дания, Финландия, Унгария, Косово, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания и Швеция.



Главният изпълнителен директор на SkyShowtime Монти Сархан каза: "SkyShowtime винаги се е ангажирал да предлага страхотно забавление на страхотна цена... Нашият стандартен план с реклами предлага всички същите хитови забавления в нашия план Standard Plus на атрактивна цена. Ние сме развълнувани да предложим повече избор и страхотни цени на потребителите на всички наши пазари.“



Sky Showtime използва нови и ексклузивни сериали, оригинали, наградени филми, детско и семейно съдържание от Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios и Peacock.



Предстоящите холивудски блокбастъри включват Asteroid City от Уес Андерсън, Mission: Impossible – Dead Reckoning, Oppenheimer, PAW Patrol: The Mighty Movie и Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.



SkyShowtime също така инвестира в местни сериали и филми в Дания, Финландия, Холандия, Норвегия, Полша, Испания, Швеция и Румъния.



Тези